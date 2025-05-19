США не дали ВСУ идти на Крым и заставили биться лбом о линию Суровикина
В планах украинского командования была операция по захвату Крыма осенью 2022-го, но администрация США запретила ее и потребовала начать наступление на Херсон.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Это наступление, по словам военного, было смертоносным.
«Мы в 22-м году должны были это сделать, на самом деле, ранней осенью, в сентябре. Но вместо этого нас усилиями тогдашней американской администрации отправили штурмовать в лоб сильнейшие укрепления Теплинского на западном берегу Днепра. А если бы Америка хотя бы не приложила усилий, чтобы нас перенаправить, то я больше, чем уверен, что вот это бы произошло в сентябре 22-го года. Я там летал, там именно наша группировка находилась, и не было никакой там «линии Суровикина» или чего-то подобного.
Я на хорошую глубину, до 40 километров летал, там очаговая оборона, то есть мы бы совершенно точно прошли. Но вместо этого нас кинули именно туда, где нас ждали и к нашему приходу подготовились. Там, где лучшие российские войска создали очень сильную, хорошо эшелонированную и хорошо подготовленную, насыщенную высокого качества войсками оборону. Где мы лоб разбили. Это вот тот самый Херсонско-Бериславский плацдарм», – заявил Бекренев.
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