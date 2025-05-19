США не дали ВСУ идти на Крым и заставили биться лбом о линию Суровикина

В планах украинского командования была операция по захвату Крыма осенью 2022-го, но администрация США запретила ее и потребовала начать наступление на Херсон.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это наступление, по словам военного, было смертоносным.