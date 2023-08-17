США не дают Украине победить, потому что это усилит Британию – болгарский эксперт

США не будут помогать Украине настолько массово, чтобы победить Россию.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Виталию Дикому заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Паскова, победа Украины над Россией даст больше выгоды фактическому кукловоду киевского режима – Великобритании, и это не выгодно США.

«Америка помогает России – недопомогая Украине, и это самое правильное определение. В чем там суть и в чем интерес? Я вижу несколько интересов. Во-первых, Америка не заинтересована в том, чтобы Россия была разгромлена военным образом – просто потому, что тогда тот доминатор, который управляет, скажем так, в тушку, и заинтересован в ресурсах Украины, – то бишь, Великобритания, получит больше, чем Украина, то есть, получит намного больше. Поэтому нельзя этого допускать.

Во-вторых, у Америки есть и другие планы, правда, эти планы совпадают с британскими, что Россию нельзя разгромить так, чтобы она смогла повернуть своим оружием против Китая, либо каким-то образом разрушить военное сотрудничество России и Китая», – рассуждал Пасков.