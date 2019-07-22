США не добились от русофобской Грузии признания украинского «томоса»

22.07.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

В Вашингтоне снова выразили глубокое удовлетворение созданием на Украине очередной раскольничьей структуры.

17 июля Сенат США единогласно проголосовал за резолюцию, в которой «приветствует создание автокефальной православной церкви Украины как важной вехи в построении на Украине собственного будущего, свободного от российского влияния».

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Одновременно отметился Джеймстаунский фонд – исследовательская организация, созданная разведчиками и аналитиками при поддержке ЦРУ с целью «информирования разработчиков политики о не предаваемых огласке событиях и скрытых тенденциях в тех сферах, которые стратегически или тактически важны для США». Данный фонд информировал американский истеблишмент о том, что отношение Грузинской православной церкви к созданной при поддержке Госдепа «Святейшей церкви Украины» («СЦУ») является важным фактором сохранения проамериканского курса Грузии в целом.

Информационным поводом к аналитической записке послужило бурление русофобских масс вокруг скандала с председательством депутата Госдумы РФ на тбилисской сессии Межпарламентской ассамблеи Православия.

Но, похоже, надежды Госдепа и ЦРУ тщетны. Ещё в мае 2018 г., когда кампания за «томос» для «СЦУ» только набирала обороты, Грузинская церковь ГПЦ прекратила всяческие отношения с главным выразителем русофобии в стране – телеканалом «Рустави-2». В ответ на обвинения канала в том, что священноначалие Грузинской церкви – «черносотенная организация», которая «никогда не проклинала Путина и не осуждала Россию» патриархия ГПЦ заявила: «Церковь – это тело Христа и она не может быть связана с политикой — ни с пророссийской, ни с прозападной».

Тогда же на заседании синода католикос-патриарх Илия II «выразил несогласие с инициативами Вселенского Патриархата относительно Украины и заявил, что признает законной исключительно Церковь под руководством митрополита Онуфрия».

В октябре патриархия ГПЦ опровергла победные реляции сайта ВРУ (Верховной рады Украины») о визите спикера Парубия к католикосу-патриарху по поводу «поддержки пути украинского православия к автокефалии».

Вскоре после того как Варфоломей вручил «томос», Патриархия Грузии выступила с заявлением о том, что это «породило в православном мире разногласия в светских и богословских кругах».

30 января к патриарху Илие II был вынужден прибыть правая рука Варфоломея Эммануэль Галльский. Встреча продолжалась два часа, но «не оказала какого-либо особого влияния на позицию грузинской церкви — она по-прежнему остается при своем мнении и не спешит признавать автокефалию украинской церкви».

В итоге и президент Грузии Зурабишвили сообщила, что не станет поздравлять украинцев с их «церковной автокефалией»: «Если наш патриархат опасается каких-то последствий, я не имею права ухудшать ситуацию».