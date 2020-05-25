США не допустят сближения Украины с Европой – Погребинский

25.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вашингтон не позволит марионеточному Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, потому что заокеанским «партнёрам» невыгодно сближение мирной Украины с Европой.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу перспектив по урегулированию конфликта в Донбассе на данный момент, учитывая зависимость сегодняшней власти от американских интересов. Украинская элита должна преодолеть не только американские требования, которым совсем не нужно урегулирование конфликта. Американский интерес заключается в том, чтобы не допустить сближения с Европой. Так они держат ситуацию под контролем.

А также преодолеть активное меньшинство, которое не позволяет сделать даже небольшой шаг в сторону компромисса», – отметил Погребинский.

Напомним, ранее заместитель главы Секретариата президента Украины времён Виктора Ющенко Александр Чалый заявил, что в 2014 году Украина потеряла Крым из-за того, что США потребовали от Киева не применять оружие, и тем самым позволили России его «оккупировать».