25.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
ЕС, Политика, США, Украина
Просмотров:

США не допустят сближения Украины с Европой – Погребинский


Вашингтон не позволит марионеточному Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, потому что заокеанским «партнёрам» невыгодно сближение мирной Украины с Европой.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я не вижу перспектив по урегулированию конфликта в Донбассе на данный момент, учитывая зависимость сегодняшней власти от американских интересов. Украинская элита должна преодолеть не только американские требования, которым совсем не нужно урегулирование конфликта. Американский интерес заключается в том, чтобы не допустить сближения с Европой. Так они держат ситуацию под контролем.

А также преодолеть активное меньшинство, которое не позволяет сделать даже небольшой шаг в сторону компромисса», – отметил Погребинский.

Напомним, ранее заместитель главы Секретариата президента Украины времён Виктора Ющенко Александр Чалый заявил, что в 2014 году Украина потеряла Крым из-за того, что США потребовали от Киева не применять оружие, и тем самым позволили России его «оккупировать».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть