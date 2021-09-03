США не доверяют украинским военным, а Европа боится Россию как огня – Климкин

03.09.2021 21:22 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украину не принимают в НАТО, потому что не хотят раздражать Россию, которая в этом случае сделает все, чтобы не допустить вступления в Альянс.

Об этом в интервью информагентству DW заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они говорят очень простые вещи – дальнейший путь Украины в НАТО вызовет не просто резкую реакцию России, а Россия сделает все, чтобы уничтожить Украину и украинскую государственность. Являемся ли мы достаточно стойкими, чтобы выдержать это давление… Потому нам говорят достаточно простую вещь, которую мы реально должны воплотить – от сегодняшней демократии, достаточно хаотической демократии, где нет устойчивой ни демократии, ни верховенства права, вы должны прийти к западной модели – стабильной и устоявшейся. А потом будем говорить о дальнейших шагах. Они, с одной стороны, не хотят раздражать Россию и особенно часть европейского политикума не хочет вылезать из теплой ванны, из зоны комфорта», – сетует Климкин.

Он также назвал недостаточной помощь США Украине, но больше вооружения Киеву не передают, потому что боятся, что современная техника будет потеряна.

«Существенно, но недостаточно. Это важный результат визита, но тем не менее, мы хотели бы также других систем вооружений, которые критически нам нужны. Проблемой в дальнейшей поставке оружия являются несколько вопросов, но два из них самые важные. Первое – это нежелание раздражать именно сегодня Россию, а второй момент – это недоверие к нам в том смысле, что элементы западных технологий, в частности американских, попадут в чьи-то руки или наоборот, эти образцы оружия в каких-то боевых столкновениях будут потеряны», – заключил Климкин.