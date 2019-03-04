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04.03.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Минский процесс, Политика, США, Украина, Финансы, Экономика
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США не горят желанием вытаскивать Украину из экономической пропасти

США могли бы стабилизировать экономику Украины, но не захотели этого делать.

Об этом в эфире youtube-канале «Главновости» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они могли бы инвестировать несколько миллиардов долларов не в то, чтобы их потом разворовали, а в строительство нескольких десятков завода и создать миллион рабочих мест с хорошей зарплатой, навязать «Боингу» опеку над «Антоновым», чтобы запустить украинское авиастроение. На это надо было бы потратить 50 млрд долларов. Для США это раз плюнуть. ЕС, у которого возможности меньше, вложил 200 млрд евро в Грецию», – сказал Погребинский.

Он также полагает, что США нельзя приглашать к участию в «нормандском формате» и Минском процессе.

«Американцев нынешняя ситуация полностью устраивает, потому что позволяет сохранять противоречия между Европой и Россией. Если конфликт будет разрешен, есть опасность их объединения против США. Предложения пригласить американцев, чтобы вывести переговоры из тупика, бессмысленнны. Их появление загонит мирный процесс в окончательный и бесконечный тупик», – убежден эксперт.

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