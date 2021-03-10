США не готовы к секторальным антироссийским ограничениям

10.03.2021, Москва, Игорь Петров

Администрация президента США Джо Байдена продолжит санкционную политику своих предшественников в отношении России и Китая.

Об этом в ходе онлайн-конференции клуба «Валдай» заявил Алексей Маслов, и.о. директора института Дальнего Востока РАН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что в отношении России наиболее вероятно введение адресных персональных санкций США против физических лиц и адресных санкций против несистемообразующих российских компаний.

Я не считаю введение новых секторальных санкций со стороны США вероятным. Секторальные санкции, например, санкции против российского государственного долга номинированного в рублях, отключение России от системы SWIFT, еще более жесткие ограничения против системообразующих банков и компаний, во-первых, нежелательны в условиях нынешнего мирового экономического кризиса и резкого падения американской экономики», – отметил эксперт.

«Во-вторых, одним из главных приоритетов санкционной политики США при Байдене, в отличие от Трампа, является синхронность этих санкций санкциями ЕС в рамках общего укрепления и восстановления трансатлантического единства, а европейцы, экономическая взаимозависимость которых с Россией сохраняется, выступают против качественно более жестких секторальных санкций», – считает политолог.

«В-третьих, в период Трампа локомотивом санкционной политики США в отношении России выступал Конгресс, который по внутриполитическим причинам стремился лишить администрацию Трампа возможности отменять или смягчать санкции, а также пойти на какое-либо сближение с Россией. Сегодня этот фактор недоверия к президенту со стороны Конгресса отсутствует, поэтому будут новые пакеты адресных персональных санкций, но вряд ли мы увидим новые секторальные санкции», – прогнозирует Маслов.

«Конечно, если произойдет качественно еще еще большее обострение российско-американской конфронтации, например, если произойдет полномасштабная эскалацию конфликта в Донбассе или будет совершена действительно опасная кибератака на США, тогда США могут пойти на дальнейшее ужесточение санкционной политики, но не в нынешних обстоятельствах.

Что касается санкционной политики США в отношении Китая при Байдене, она, безусловно, продолжится и будет включать в себя, прежде всего, санкции против технологических компаний и санкции по вопросам внутренней политики Китая.

При этом администрация Байдена будет стремиться эффективно подключить к этим технологическим ограничением союзников США, спекулировать конструктивным подходом к союзникам со стороны США и пытаться выстраивать с союзниками общую политику в области экспортного контроля, общую политику контроля над инвестициями, технологических стандартов и создавать общую технологическую платформу, общую цифровую экосистему, и пытаться не пускать в нее Китай.

Это будет очень непросто – мы видим, что американские союзники и в Азии, и в Европе скорее укрепляют отношения с Китаем. Китай стал первым главным торговым партнером ЕС, европейские страны подписали с Китаем инвестиционное соглашение как раз перед инаугурацией Байдена, было подписано соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом сотрудничестве.

То есть администрация Байдена будет наталкиваться на очень жесткое сопротивление со стороны многих своих союзников в этой политике в отношении Китая. Думаю, что общий антикитайский фронт в Европе и в Азии администрации Байдена выстроить не удастся, но какое-то частичное избирательное антикитайское взаимодействие будет иметь место», – сказал эксперт.