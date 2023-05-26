США не хотят, чтобы их оружие пересекало границу России – начальник американского Генштаба

Анатолий Лапин.  
26.05.2023 09:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США не хотят, чтобы их оружие, предоставленное Украине, было использовано для атак на российскую территорию.

Об этом по итогам онлайн-встречи Контактной группы по обороне Украины заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не хотят, чтобы их оружие, предоставленное Украине, было использовано для атак на российскую...

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Милли при этом не стал прямо отвечать на вопрос о том, известно ли США, что для атаки на Белгородскую область ВСУ использовали вооружение и технику, переданную США.

«Пока еще нет ответов на все вопросы. Правила, которые мы установили для украинцев, – не использовать американское оборудование для пересечения границы с Россией. Это естественная экзистенциальная угроза, они пытаются защитить свою страну. Но будь то американское оружие или нет – неважно, я могу сказать, что Украина имеет право себя защищать», – сказал военный.

Американская техника на территории России в Белгородской области.

«Но мы попросили Украину не использовать американское оборудование для непосредственного нападения на Россию. Почему? Потому что мы не хотим. Это война Украины, это не война между НАТО или США и Россией, это война между Украиной и Россией. Мы поддерживаем Украину и обеспечиваем ее всем необходимым, но это не прямой конфликт между США и Россией», – заявил Милли.

Примечательно, что буквально вчера президент США Джо Байден объявил, что Марка Милли на его должности сменит нынешний командующий ВВС США Чарльз Браун, и попросил Конгресс утвердить его в должности.

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