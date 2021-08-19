США не могут справиться с РФ и теряют геополитическое лидерство – военный эксперт

США теряют геополитическое лидерство и терпят одно за другим поражения на мировой арене.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Александр Запольскис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Запольскиса, в последние годы США не смогли нигде переиграть Россию.

«Тут вопрос не столько в самом Афганистане или желании присутствовать в Азии. Как говорят – лидер обязан атаковать под угрозой утраты лидерства. Если лидер не является пробкой в каждой бутылке, если с ним не обсуждается любой вопрос на планете, рано или поздно про такого лидера забывают.

А у Соединенных Штатов сейчас проблемы – они, вроде как, претендуют на сохранение геополитического лидерства, а с другой стороны – у них провал за провалом. У них не получилось задавить «Северный поток-2», изолировать Россию от Евросоюза. Не скажу, что совсем не получилось, что они проиграли-проиграли, но то, что они хотели, у них не вышло.

У них не получилось повесить Украину на шею России – либо в виде бесконечной войны, либо в виде взятой под контроль территории, с которой нужно что-то делать, наладить порядок, чинить дороги, тратить деньги и при этом еще слушать, как местное население возмущается. У них не получилось вытолкнуть Россию из Черного моря, у них не получилось вытолкнуть Россию из Сирии», – заявил Запольскис.