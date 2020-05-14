14.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Донбасс, Крым, НАТО, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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США не могут жить без Черного и Азовского морей – киевский эксперт


Бассейн Черного и Азовского морей является приоритетной зоной интересов НАТО, что подтверждается строительством оперативного центра в Очакове.

Об этом в эфире телеканала Ukrlife.tv заявил блогер Алексей Арестович, которого обычно называют военным экспертом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас зоной интересов НАТО определен бассейн Черного и Азовского морей. Они демонстрируют политическую поддержку (смотрим встречу в Одессе политического совета НАТО) и военную (то есть поставку транша).

Ну и даже тот оперативный центр, который строят в Очакове, там полномасштабный современный центр определенного управления боевыми действиями – от логистики до огневого поражения цели. Строят американцы, отдельный саперный батальон морской пехоты США. Полноценный центр, суперкомпьютеры, бла-бла-бла, все дела.

Строят его давно, 2,5 года уже, он, по-моему, даже частично уже открылся. Уже там первые силы и средства задействованы. И это лишний раз показывает – вот приехали американцы, построили нам центр, не дали денег, а сами построили. Это немножко говорит о значимости для них этой задачи», – рассуждает Арестович.

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