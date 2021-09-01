США не намерены заключать стратегические соглашения с Украиной – Бортник

01.09.2021 13:56 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США, прежде всего, должен продемонстрировать, что США не изменили отношение к Украине.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

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«В первый день визита Зеленского в США сделано много резонансных заявлений, например, о постройке атомных блоков, о более активном участии США в украинской энергетической системе, о договоренностях в части безопасности. Но пока текстов всех этих документов нет, и сложно говорить ответственно, о том, что конкретно стоит за этими заявлениями, реальные или это договорённости или просто декларации о намерениях, которые не обязательно будут реализованы», – говорит политолог.

«Этот визит нужен Байдену, конечно, меньше чем Зеленскому, но всё же нужен. Этот визит позволяет Байдену частично погасить внутреннюю критику в отношении того, что Байден сдаёт американские интересы России. Именно в этом обвиняли Байдена в связи с достройкой «Северного потока-2». Это встреча, на которой в очередной раз прозвучат заверения в приверженности территориальной целостности Украины и которая должна показать, что США не изменяют свою позицию по Украине и России. Таким образом, всё это нужно Байдену, и мы видим, что Зеленского принимают», – отметил эксперт.

«Но принимают его достаточно кластерно. Принимают министр обороны, министр энергетики, то есть те люди, в сферах ответственности которых лежат какие-то американские интересы в отношении Украины на тех направлениях, где США развивают какое-то сотрудничество с Украиной, имеют какие-то цели.

Посмотрим, как пройдет встреча непосредственно с президентом. Но, в любом случае, этот визит носит политический характер и касается даже не столько развития сотрудничества между Украиной и США (никаких стратегических документов подписывать не предполагается), а, прежде всего, политических сигналов. Байден дает сигнал внутренним критикам, что он России не сдаётся, а Зеленский дает сигнал украинским политическим элитам, что у него есть поддержка Байдена, особенно после периода самодеятельности Зеленского вокруг «Нефтегаза», СНБО, Конституционного суда и в других вопросах, которые поставили под сомнение поддержку Западом Зеленского», – сказал политолог.