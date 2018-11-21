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21.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, Киев, Мнение, Политика, США, Труба, Украина, Экономика, Энергетика
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США не нужен российский газ даже транзитом через Украину – политолог

Киевские власти полагают, что американцы на европейском рынке воюют только с российскими «северным» и «южным» потоками.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы уповаете на США, но у американцев в отношении транзита через Украину совершенно другие цели. Да, на поверхности кажется, что вроде бы американцы заинтересованы, чтобы транзит шёл через Украину, чтобы Россия кормила недружественную себе власть. На самом деле ситуация другая: американцам, чтобы пропихнуть свой сжиженный газ в Европу, вообще не нужен российский газ – ни северный, ни южный, ни украинский поток. Вот их цель.

Поэтому под Северный поток они будут работать по одной схеме, по Южному – по другой, а по Украине они тоже заинтересованы в том, чтобы транзита не было, потому что он противоречит их интересам по продаже сжиженного газа в Европу», – заявил Михеев.

«Поэтому – дестабилизация ситуации в Украине, её политизация, радикализация – всё что угодно, только не экономическое процветание, а на этом фоне – обрушение ГТС», – добавил политолог.

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