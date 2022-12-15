США не оставляют попыток лишить Россию места в Совбезе ООН

15.12.2022  11:59 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 475
 
Дзен, ООН, Политика, Россия, США


В американский конгресс внесена резолюция с требованием исключить Россию из Совета безопасности ООН.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает американское издание Foreign Policy.

В американский конгресс внесена резолюция с требованием исключить Россию из Совета безопасности ООН. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Два американских законодателя, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, представили на рассмотрение Конгресса резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», – пишет издание.

Оба политика входят  в двухпартийную Хельсинкскую комиссию, призвавшую в октябре госсекретаря США Энтони Блинкена выразить протест против статуса РФ как постоянного члена Совбеза ООН.

Впрочем, отмечается. что «эксперты остаются скептическими относительно реальности такой возможности».

Кроме того, автор публикации подчеркивает, что Устав ООН не содержит никаких положений об устранении постоянного члена Совета Безопасности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть