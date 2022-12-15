США не оставляют попыток лишить Россию места в Совбезе ООН

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В американский конгресс внесена резолюция с требованием исключить Россию из Совета безопасности ООН.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает американское издание Foreign Policy.

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«Два американских законодателя, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, представили на рассмотрение Конгресса резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», – пишет издание.

Оба политика входят в двухпартийную Хельсинкскую комиссию, призвавшую в октябре госсекретаря США Энтони Блинкена выразить протест против статуса РФ как постоянного члена Совбеза ООН.

Впрочем, отмечается. что «эксперты остаются скептическими относительно реальности такой возможности».

Кроме того, автор публикации подчеркивает, что Устав ООН не содержит никаких положений об устранении постоянного члена Совета Безопасности.