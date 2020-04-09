09.04.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, США, Экономика, Энергетика
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США не от хорошей жизни идут на сделку по нефти – аналитик




Новое соглашение между нефтедобывающими странами, судя по всему, уже согласовано.

Такое прогноз дает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, мнение которого приводит «Московский комсомолец».

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По словам эксперта, велика вероятность, что новая сделка ОПЕК+ состоится, причем с участием США.

«А, судя по утечкам из Минэнерго РФ о трехмесячном сроке нового соглашения, предварительные параметры уже согласованы. При этом в обновленный состав ОПЕК+ войдут, помимо Штатов, Бразилия, Канада и Норвегия. Условие у Вашингтона одно: искусственно они сокращать добычу не будут, просто учтут естественное падение сланцевой добычи (порядка 1 млн б/c) в рамках сделки. США примкнут к остальным не от хорошей жизни: за прошедшую неделю о банкротстве объявило несколько американские сланцевых компаний (всего их в стране около 6 тысяч), что обернулось для инвесторов и фондового рынка безвозвратными потерями», – отмечается в публикации.

Напомним, что сегодня в формате видеоконференции пройдут переговоры стран ОПЕК+, в рамках которых будет предпринята попытка сократить добычу, чтобы прекратить падение цен на нефть.

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