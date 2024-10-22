США не отступят. Нам необходимо кратно ужесточать СВО – Арзанов

Выделение Украине 400 миллионов долларов помощи, которую анонсировал во время вчерашнего визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин, – это свидетельство того, что Штаты не собираются сворачивать конфликт на Украине, какие бы разговоры ни шли.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил член президиума организации «Офицеры России», полковник запаса Левон Арзанов.

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«США, конечно, не собираются сбавлять обороты, то есть военная риторика подкрепляется конкретными действиями, то есть они никакой курс на, так сказать, на перемирие, на мирное решение вопроса не ведут. Их курс — это полное уничтожение политического строя в России путём или военного поражения России, или достижения внутригражданской смуты, вызванной какими-то военными неудачами. То есть они идут чётко к намеченной цели. И ни о какой дружбе, конечно, с Западом говорить нельзя. Видите, как только у нас начались определённые успехи на линии фронта, тут же Запад подкидывает помощь. Причем то, что они выделили, 400 миллионов – это просто в линейке многих уже выделенных средств, это еще дополнительные, потому что и Курское направление у них сжирает очень много денег, потому что приходится вести войну на чужой территории, и там огромное количество средств вкладывается», – отметил он.

«Поэтому теперь, чтобы сдержать наше наступление на Донецком направлении, чтобы не рухнул фронт, вот… вкачиваются еще туда деньги. Поэтому ни о каких мирных переговорах, конечно, речи нет и Запад наращивает усилия по продолжению этого конфликта», – сказал Арзанов.

Арзанов также подчеркнул, что России стоит не слушать любую миролюбивую риторику Запада, а добиваться выполнения поставленных целей СВО, для чего необходимо наращивать группировку ВС РФ:

«Нам в этой ситуации надо кратно наращивать свою группировку, наносить удары по коммуникациям, по складам, куда будет прибывать это оружие. Смещать политический режим этого кокаинового шута Зеленского, который является марионеткой Запада и выполняет их указания на уничтожение двух славянских народов».