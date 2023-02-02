США не поверили многовекторным «намёкам Лукашенко» и устроили Беломайдан – Болтон

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США пытались заставить президента Белоруссии Александра Лукашенко отказаться от союзнических отношений с Россией за год до Беломайдана.

Об этом экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившими ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я поехал на встречу с Лукашенко, чтобы оценить, сможем ли мы заставить его отвернуться от Москвы. Я действительно считал, что НАТО создало проблему, остановив своё расширение и оставив серую зону в Молдове, Беларуси, Украине, позволив тем самым русским создавать проблемы там», – рассказал Болтон.

«Порошенко» принялся укорять его и США, говоря, что если бы Лукашенко был отстранен от власти, Украине сейчас было бы легче «отбить Донбасс». Болтон оправдывался и пенял на Дональда Трампа, который не уделял должного внимания проблемам Украины. При этом он намекнул, что Лукашенко ему что-то пообещал.

«Я не мог понять, честен он со мною или нет. Но когда появились антилукашенковские силы, я безусловно поддержал их устремления. Но реальный вопрос заключался в том, как реализовать эти устремления, чтобы Белоруссия снова не оказалась поглощена Россией. Лукашенко, может, и не хочет быть второй скрипкой в расширившейся России, но точно не хотел быть повешенным своим народом на фонарном столбе возле одного из своих президентских дворцов. Так что – это была ещё одна возможность, которую мы упустили», – сетовал Болтон.

Он считает, что Беломайдан был проведен не напрасно, и США еще попытаются установить контроль над Белоруссией.

«Думаю, мы еще многое можем сделать в плане безопасности в Восточной Европе, если мы потеряем Белоруссию, и она достанется России. Что бы ни случилось с военной точки зрения на Украине, я думаю, что в итоге мы одержим победу. Но мы могли потерять Белоруссию без боя, и это просто привело бы к тому, что Украина, Польша, прибалтийские республики оказались бы в стратегически очень и очень невыгодном положении», – рассуждал Болтон.

Белорусский политолог Александр Шпаковский уверяет, что ничего нового американский отставной чиновник не сообщил.

«Все это мы знали и так. Но важно, что данное признание прозвучало из уст одного из кардиналов американской внешней политики. Несмотря на все коварство противника, который много сулил и одновременно подогревал российско-белорусские противоречия, Президент не отвернулся от России. В этой связи подчеркну ещё раз: все российские лидеры мнений, которые пытаются дискредитировать белорусского Президента Лукашенко, одного из выдающихся лидеров славянства и русского мира конца 20-го – первой половины 21-го века (бьюсь об заклад, что именно так его оценивает история), сознательно либо по скудоумию работают на врага. Точка», – написал Шпаковский в своем ТГ-канале.

Его коллега Алексей Дзермант считает, что откровения Болтона подтвердили значение Белоруссии для региона.

«Это господствующая высота, которая не позволяет врагу контролировать Балто-Черноморское междуморье. Поэтому задачи противника понятны – свержение Лукашенко, изменение политического курса страны на Союз с Россией, подчинение прозападным марионеткам. Соответственно, мы должны этим замыслам противостоять. Уверен, мы еще сыграем важнейшую роль в возвращении Украины в славянскую семью и в наш Союз», – написал Дзермант.