США не позволяют лидерам сербских партий войти в правительство Черногории

27.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Получивший мандат премьер-министра Черногории Здравко Кривокапич отказал лидерам сербских партий Андрию Мандичу, Милану Кнежевичу и Небойше Мдоевичу в министерских постах в формируемом кабинете.

Впоследствии Кривокапич дал понять, что на подобное решение повлиял иностранный фактор.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», о том, что лидеры сербских партий, входящие в Демократический фронт – Новая сербская демократия, Демократическая народная партия и Движение за перемены Андрия Мандич, Милан Кнежевич и Небойша Мдоевич не получат министерских постов Кривокапич сообщил на встрече с Мандичем.

Лидеры сербского Демократического фронта Черногории: Мандич, Кнежевич, Медоевич.

Поначалу свое решение будущий премьер объяснил тем, что обещал большинству избравшему ему составить новое антирежимное, но и проевропейское правительство, намекая на то, что ДФ изначально выступал за сближение с Сербией и Россией и резко против вступления страны в НАТО. В разговоре с Мандичем Кривокапич воздал должное лидерам черногорских сербов за их вклад в борьбу с режимом, но также пояснил, что командная работа правительства требует иного профиля личностей.

Мандич в ответ сказал, что ДФ получил огромную поддержку со стороны граждан на выборах, поэтому должен стать основой нового правительства, а это означает, что лидеры ДФ должны лично быть в новом правительстве. После чего прямо предложил Кривокапичу вернуть мандат и заявил что сербские политики будут искать нового премьер-министра.

Здравко Кривокапич.

Кривокапич ответил, что не видит причин для возврата мандата и не согласен с оценкой того, что лидеры ДФ внесли основной вклад в результат на выборах, но он уважает их вклад и поэтому он предлагает значительное количество комитетов в правительстве партиям, составляющим ДФ. На что Андрия Мандич ответил, что будет вести переговоры с лидерами победившей коалиции – объединением URA и «Мир – наша нация» о новой кандидатуре на премьерский пост. После чего Кривокапич признался, что на подобное решение он пошел под давлением Запада, в частности США.

Последнее заставило Мандича, Кнежевича и Медоевича написать письму послу США в Черногории Джуди Райзинг Рейнке:

«Учитывая, что мы получили эту информацию вскоре после встречи, которую премьер-министр провел в вашем посольстве, мы хотели бы услышать от вас или от кого-то из руководителей Госдепартамента, поддерживает ли ваша администрация столь скандальную позицию….

Поскольку мы получили эту информацию о вмешательстве внешнего фактора после беседы с назначенным премьер-министром Кривокапичем , и понимая его обеспокоенность тем, что невыполнение этого ультиматума может создать для него проблему в будущих отношениях Черногории с Западом, мы просим вас, как посла самого могущественного западного государства, выразить Вашу позицию по этому вопросу, чтобы граждане Черногории могли оценить, что означает этот ультиматум, если он был объявлен вами», – сказано в письме.