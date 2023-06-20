США не позволяют «полку Калиновского» вторжение в Белоруссию

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США запретили Украине организовывать рейды банд наемников под фальшивым флагом по типу бесчинств так называемого «РДК» в Белгородской области России.

Об этом в интервью белорусской службе «Еврорадио» заявил основатель запрещенной в Белоруссии радикальной организации «Белый легион» Сергей Бульба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, что этот опыт с заходом РДК… Уже для всех, кто интересовался вопросом, не секрет, что там была часть белорусов, часть поляков. То есть мы понимаем, что это франшиза. В этом была ценность так называемого полка Калиновского. Меня как офицера плющит от полка в 200 человек, ну, холера с ним. Это медийный проект, франшиза, которая могла потребоваться именно для такого сценария. Но после того, как американцы высказали недовольство такими действиями Украины, плюс идут постоянные коммуникации белорусских и украинских спецслужб…», – сказал Бульба.

Поэтому он не верит в то, что командование ВСУ на фоне захлебнувшегося контрнаступления направит банду наемников под белорусским флагом «освобождать Беларусь», как мечтают беглые змагары.

«Нужно понимать, что Украине критически не нужен второй фронт. Поэтому это целиком перекрывает идею, что кого-нибудь из белорусов могут запустить таким же образом, как РДК на Белгородчину. Поэтому не жду и буду крайне удивлен, если это произойдет. У Украины не такой большой мобилизационный ресурс, чтобы просто так раскидываться людьми. Она не может себе позволить «мясные» туры, поэтому второй фронт с Белоруссией ей критически не нужен, они будут договариваться с нынешней властью», – сказал Бульба.