США не прекратят вооружать Украину, пока им это позволяет российская армия – Кедми

Анатолий Лапин .  
15.03.2023 19:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 363
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


США не будут отказываться от поддержки Украины и продолжат ее финансировать до тех пор, пока точку в этом вопросе не поставит российская армия.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не будут отказываться от поддержки Украины и продолжат ее финансировать до тех пор,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Кедми, не стоит говорить о «сливе» Украины – денег в США хватит и на свой, и на украинский оборонный бюджеты.

«Надо будет – добавят бюджет, в чем дело? Что, печатный станок не работает? Работает. Если до того времени не будет катастрофы в американской экономике, – добавят, это же Соединенные Штаты. Американская военная продукция – это военный бюджет. Производство видов продукции, видов вооружений требует заказов, заказ может сделать Министерство обороны, если у него есть бюджет. Без заказа фирмы не производят вооружения, а им нужны заказы на несколько лет, иначе фирма ничего не сделает, она же частная.

Поэтому должен быть бюджет, сформированный так, чтобы сделать соответствующий заказ на то, что им необходимо. А с Украиной – если надо будет, так найдут потом деньги. Но если сейчас не заложат в бюджет производство и разработку видов вооружений, их не будет, так устроен ВПК Соединенных Штатов. Я бы не делал далеко идущие выводы, что американцы будут списывать Украину – они ее не будут списывать. Списать Украину может только российская армия, больше никто. И пока она ее не спишет, в Америке будут ее финансировать, и в Европе будут финансировать», – заявил Кедми.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть