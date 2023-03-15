США не прекратят вооружать Украину, пока им это позволяет российская армия – Кедми

США не будут отказываться от поддержки Украины и продолжат ее финансировать до тех пор, пока точку в этом вопросе не поставит российская армия.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кедми, не стоит говорить о «сливе» Украины – денег в США хватит и на свой, и на украинский оборонный бюджеты.

«Надо будет – добавят бюджет, в чем дело? Что, печатный станок не работает? Работает. Если до того времени не будет катастрофы в американской экономике, – добавят, это же Соединенные Штаты. Американская военная продукция – это военный бюджет. Производство видов продукции, видов вооружений требует заказов, заказ может сделать Министерство обороны, если у него есть бюджет. Без заказа фирмы не производят вооружения, а им нужны заказы на несколько лет, иначе фирма ничего не сделает, она же частная. Поэтому должен быть бюджет, сформированный так, чтобы сделать соответствующий заказ на то, что им необходимо. А с Украиной – если надо будет, так найдут потом деньги. Но если сейчас не заложат в бюджет производство и разработку видов вооружений, их не будет, так устроен ВПК Соединенных Штатов. Я бы не делал далеко идущие выводы, что американцы будут списывать Украину – они ее не будут списывать. Списать Украину может только российская армия, больше никто. И пока она ее не спишет, в Америке будут ее финансировать, и в Европе будут финансировать», – заявил Кедми.