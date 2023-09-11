США не примут Украину в НАТО, но вооружат её, чтобы «пустить кровь» России – Нуланд

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США намерены работать над вопросами «долгосрочной безопасности Украины».

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Конечно, было бы проще, если б Путин просто вышел, но к сожалению, нет доказательств, что он собирается скоро это сделать. Поэтому нам надо работать над вопросами безопасности и экономики, чтоб показать ему, что это кровотечение, которое понемногу обессиливает Россию (тут Нуланд попыталась изобразить «милую» улыбку – ред.), к нему еще вернется», – сказала она.

Нуланд ушла от ответа на вопрос о приеме Украины в НАТО, зато рассказала, какую армию создадут для нее США «после войны».

«Мы должны убедиться, что Украина может не только удерживать свою территорию, но и, так сказать, отпугивать дальнейшие попытки. Вам нужно будет иметь вооруженные силы, которые будут иметь максимально сдерживающую силу, которая будет способна предупредить какие-либо попытки. Мы говорим о силах будущего. Мы уже начали концептуально оформлять формирование таких сил вместе с украинскими партнерами», – вещала Нуланд.

Что касается НАТО, то вступлению в Альянс Украины мешает ее «эндемичная коррупция».

«Мы продолжим развивать отношения Украины с НАТО, но должна сказать, что украинское членство связано с демократическими достижениями. Это не так просто в отличие от военных вопросов», – заключила Нуланд.