США не просили Украину забыть о Крыме, – посол Киева в Вашингтоне

США не просят Украину оставить Крым «за скобками» в переговорах с Россией. Об этом в эфире «Радио НВ» заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Маркаровой, Зеленский подготовил свой план, в котором говорится о необходимости захватить те регионы, которые были освобождены Россией с 2014-го года.

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«Ни разу вопрос Крыма не звучал отдельно. Крым – это Украина и эта позиция никогда не поднималась. Еще раз – формула мира президента Зеленского – это предложение Украины, видение Украины, которое все дипломаты активно обсуждают с нашими союзниками. До того, как они были президентом сформулированы уже в формулу мира с десятью шагами, эти позиции были озвучены президентом Зеленским практически с началом полномасштабного вторжения: возвращение нашей территориальной целостности и, когда мы говорим о территориальной целостности, мы говорим о международно признанные границы Украины. Потому в данном случае Крым ничем не отличается от других областей, которые были захвачены Россией в 14-15 годах или тех, которые временно оккупированы были в этом году. Потому восстановить территориальную целостность, вернуть всех наших людей – это очень важная позиция, привлечь всех к ответственности, отстроить – все, что написано в формуле мира – это стратегия, в которой мы движемся», – заявила Маркарова.