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Украина больше не распоряжается своими территориями, и решающе слово в вопросе целостности Украины – за Соединенными штатами Америки. В контексте сделки, США не против признать новые субъекты и Крым за Россией, а заодно подарить Николаев и Одессу.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос о признании новых субъектов Российской Федерации и Крыма – это не вопрос компетенции нынешнего украинского руководства, как бы это необычно ни выглядело в сфере международных отношений. Потому что в плане своего суверенитета, который она уже утратила практически полностью, а что не утратила – отдала на аутсорсинг Соединённым штатам и Великобритании, Украина не распоряжается своими территориями по факту. Де-юре это государство на карте мира существует, но по факту суверенитетом и территориями она не распоряжается. Поэтому, скорее всего, эти вопросы с украинской стороной обсуждались весьма ограничено и до украинской стороны в очередной раз довели нашу позицию, что это наши регионы по Конституции, регионы Российской Федерации, субъекты, часть Российской Федерации, российская земля», – отметил он.

Вопрос международного признания новых субъектов Российской Федерации и Крыма, по словам эксперта, вероятно обсуждался и будет обсуждаться с Соединёнными штатами Америки. Поскольку за США решающее слово в вопросе целостности Украины.