США не разрешали Украине бить по территории России – Блинкен

Анатолий Лапин.  
23.05.2024 14:33
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Администрация США не разрешала и не одобряла удары американским оружием по территории России [речь идет о признанных Западом территориях].

Об этом на слушаниях в Комитете по иностранным делам в Конгрессе заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация США не разрешала и не одобряла удары американским оружием по территории России [речь...

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«На сегодняшний день мы не одобряли и не разрешали удары за пределами территории Украины. Мы всегда открыты к диалогу с ними, чтобы понять, что им нужно и какие решения они принимают, что мы можем сделать, чтобы поддержать их в течение этих двух лет. Мы работали над тем, чтобы обеспечить их тем, что им нужно, когда им это нужно, чтобы быть максимально эффективными в отражении атак русских», – заявил Блинкен.

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