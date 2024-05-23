США не разрешали Украине бить по территории России – Блинкен

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Администрация США не разрешала и не одобряла удары американским оружием по территории России [речь идет о признанных Западом территориях].

Об этом на слушаниях в Комитете по иностранным делам в Конгрессе заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день мы не одобряли и не разрешали удары за пределами территории Украины. Мы всегда открыты к диалогу с ними, чтобы понять, что им нужно и какие решения они принимают, что мы можем сделать, чтобы поддержать их в течение этих двух лет. Мы работали над тем, чтобы обеспечить их тем, что им нужно, когда им это нужно, чтобы быть максимально эффективными в отражении атак русских», – заявил Блинкен.