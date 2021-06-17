17.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия, США
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США не сдали Путину своего агента Навального

Блогер-уголовник Алексей Навальный может быть обменян на российских заключенных в американских тюрьмах, если власти...

Блогер-уголовник Алексей Навальный может быть обменян на российских заключенных в американских тюрьмах, если власти США подтвердят наличие у наго американского гражданства, а также факт его сотрудничества со спецслужбами.

Об этом сегодня в интервью либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вдруг выяснится, что он гражданин США и работает на спецслужбы. Подтвердится, вернее, американцами. Но такого разговора не было, тема не озвучивалась», – сказал Пусков.

По его словам, вопрос Навального обсуждался на саммите президентов в Женеве «в дежурном порядке».

«Тема была обозначена президентом США, последовал ответ от президента России. Не более того», – сказал Песков.

На итоговой конференции президент США Джо Байден заявил, что не мог не поднять тему Навального, потому что это «ДНК Америки». Он якобы предупредил Путина, что если блогер-уголовник умрет в тюрьме, «последствия такого сценария будут катастрофическими для России».


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