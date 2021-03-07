США не смогли поднять российские элиты против Путина

07.03.2021, Москва, Владимир Гладков

США тщетно надеялись, что антироссийские санкции спровоцируют политическую элиту РФ на государственный переворот.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил Вячеслав Никонов, глава комитета Госдумы по образованию и науке, внук наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Частью американской пропаганды и стереотипного восприятия России на Западе является то, что все российские чиновники предельно коррумпированы и имеют счета на Западе, поэтому сильный удар по этой «коррумпированной элите» заставит её бороться против Путина – это один из столпов веры американской пропаганды и политики.

Но это фикция, потому что российские чиновники не имеют права на обладание счетами и недвижимостью за границей. Но помимо этого были введены санкции, как запрет на продажу России американских вооружений и предоставление американских кредитов: «Вы их никогда не брали, а теперь ещё мы их вас лишаем», – сказал депутат.

Также депутат отметил, что американцы сами сделали из себя врагов для российской элиты, которая как никогда консолидирована на антиамериканских позициях.

«Проблема у американцев в случае их желания договариваться с представителями российской элиты в том, что им придётся с кем-то разговаривать, но уже не остаётся субъектов, с которыми можно вести хоть какой-нибудь диалог, поскольку вся элита под санкциями.

Кроме этого, важный побочный эффект санкционной деятельности американцев заключается в том, что сейчас российская элита консолидирована как никогда», – заключил Никонов.