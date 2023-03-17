США не смогут поднять обломки своего беспилотного в Черном море

Олег Кравцов.  
17.03.2023 11:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Турция


Турция не пропустит через черноморские проливы военные корабли США, чтоб  те попытались поднять свой разведывательный беспилотник, затонувший после его перехвата российским Су-27.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Турция не пропустит через черноморские проливы военные корабли США, чтоб  те попытались поднять свой...

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Он убежден, что Турция не нарушит конвенцию Монтрё, согласно которой в случае военных действий на Черном море через проливы не могут проходить военные суда нечерноморских стран.

«Я думаю, что Турция не пойдет на то, чтобы разрешить американским кораблям зайти в Черное море, чтобы поднять остатки упавшего дрона Reape. Во всяком случае до намеченных на май президентских выборов – однозначно.

Мы ведь тоже идем туркам навстречу в части, касающейся «зерновой сделки», хотя в общем-то нам она не так чтобы и выгодна. Турция выбрала для себя путь лавирования между интересами России и Запада. Ситуация у них непростая», – сказал Дандыкин «Московскому комсомольцу».

По его словам, в данном случае Анкара заинтересована соблюсти установленные нормы конвенции Монтрё.

«Лично мое мнение, что вся эта истерика, которая исходит со стороны некоторых американских сенаторов по поводу потери беспилотника, скоро сойдет на нет. США пока живут реалиями 90-х годов, когда им все было можно и никто им особо не прекословил. Конечно, сейчас в ответ они могут что-нибудь придумать, возможно, анонсировать очередные поставки вооружения на Украину. Но я думаю, ничего стоящего они не передадут. Максимум – соберут старье, советские истребители, вертолеты афганские», – считает собеседник издания.

При этом он считает, что Россия в состоянии поднять затонувший БПЛА.

«После гибели подводной лодки «Курск», наши поисково-спасательные силы флота модернизированы, есть кому и чем работать на больших глубинах. Однако не исключено, что американцы могли уничтожить всю информацию, которую нес этот беспилотник», – резюмировал Дандыкин.

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