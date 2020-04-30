США не собираются кредитовать «неинтересную Украину»

30.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украина не получит от МВФ кредит в размере 5,8 млрд долларов, на который рассчитывало правительство.

Об этом в эфире канала GolosTV UA заявил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что кредит поддержки они нам не дадут, поскольку они недовольны текстом закона о земле, что он водится только с 2021 года, что там нельзя на первом этапе продавать иностранцам. Этим они недовольны и вряд ли засчитают это как выполнение меморандума.

Второе – банковский закон. Посмотрим, как он будет принят. Пока, я думаю, голосов не набирается, но еще есть время и с депутатами, естественно, работают. Я думаю, что Украина может рассчитывать на полтора миллиарда кредита для борьбы с эпидемией. Вот на это реально можно рассчитывать, на срочный кредит. А на кредит в 5,8 миллиардов, думаю, рассчитывать не приходится.

К тому же нужно понимать, МВФ полностью контролируется США и Великобританией. После того, как США начали сокращать добычу своего газа и нефти по причине падения цен, Украина как транзитное государство становится не интересна. Поэтому зачем им давать кредиты неинтересной стране?», – сказал Степанюк.