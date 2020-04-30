30.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, США, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

США не собираются кредитовать «неинтересную Украину»


Украина не получит от МВФ кредит в размере 5,8 млрд долларов, на который рассчитывало правительство.

Об этом в эфире канала GolosTV UA заявил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я думаю, что кредит поддержки они нам не дадут, поскольку они недовольны текстом закона о земле, что он водится только с 2021 года, что там нельзя на первом этапе продавать иностранцам. Этим они недовольны и вряд ли засчитают это как выполнение меморандума.

Второе – банковский закон. Посмотрим, как он будет принят. Пока, я думаю, голосов не набирается, но еще есть время и с депутатами, естественно, работают. Я думаю, что Украина может рассчитывать на полтора миллиарда кредита для борьбы с эпидемией. Вот на это реально можно рассчитывать, на срочный кредит. А на кредит в 5,8 миллиардов, думаю, рассчитывать не приходится.

К тому же нужно понимать, МВФ полностью контролируется США и Великобританией. После того, как США начали сокращать добычу своего газа и нефти по причине падения цен, Украина как транзитное государство становится не интересна. Поэтому зачем им давать кредиты неинтересной стране?», – сказал Степанюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть