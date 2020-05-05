США не собираются уходить с Украины

05.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Новый посол США, которым должен стать генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон, – это гарантия того, что Штаты не уйдут из Украины.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил глава Дипломатической академии МИД Украины Сергей Корсунский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, Штаты вложили уже достаточно много средств в Украину, чтобы оставить ее в покое.

«В Украину инвестировано уже столько усилий и такая была помощь оказана на предыдущем этапе, что США не уйдут. У нас нет гигантских военных баз американских, к сожалению. Я бы приветствовал, откровенно скажу, чтобы то было и чтобы, наконец, «дамоклов меч», который висит над нами в виде крупных военных соединений России на наших границах, чтобы, наконец, они успокоились и прекратили провоцировать на на постоянное ощущение угрозы.

Я не думаю, что будет остановлена помощь. Назначение посла нового говорит о том, наоборот, что этому аспекту будет уделяться внимание номер один. США являются провайдером безопасности. Он военный, он генерал, очень опытный аналитик… Это для меня главный показатель того, что Соединенные Штаты никуда отсюда не уйдут. И это очень хорошо», – заявил Корсунский.