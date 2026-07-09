«США не союзник, а противник» – Трамп сильно напугал европейцев
Президент США вновь напугал европейцев, пригрозив на саммите НАТО отнять у Дании Гренландию.
Об этом старший редактор World Politics Review (WPR) Эллиот Уолдман заявил в эфире «Франсе 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что история с Гренландией это то, за что он цепляется. Это навязчивая идея Трампа еще с его первого срока. К сожалению, в США не понимают, насколько это пугает европейцев.
Сама мысль о том, что США угрожают аннексировать территорию союзников по НАТО военным путем, просто не слыхана.
К сожалению, я думаю, что многие в Белом доме и окружении Трампа рассуждают так: мы просто заберем ее, почему бы и нет», – сказал Уолдман.
Бывший постпред Франции в НАТО Мюриэль Доменак пошла дальше в оценке поведения Трампа.
«При нынешней администрации – США уже не союзник, а скорее противник, и нам придется организовывать оборону Европы с меньшим участием Америки, но с расчетом на то, что часть Америки будет на нашей стороне.
У них есть склонность использовать нас и демонстрировать хищнические аппетиты. С Трампом нужно было действовать иначе, и пример с Гренландией это подтверждает. Нужно было показать силу», – сказала Доменак.
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