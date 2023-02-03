США не станут бездонной бочкой ресурсов для Украины

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Оказывая военную помощь киевскому режиму, США реализуют стратегию своих идеологов, но в итоге им все же придется договариваться с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Фонда изучения США имени МГУ Юрий Рогулев

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«Цель их поддержки – ослабление России. Этот конфликт имеет давние корни. Многие американские идеологи внешней политики, такие как Бжезинский, много-много лет назад говорили о том, что, для того чтобы ослабить Россию, чтобы Россия перестала играть роль великой державы, от нее нужно оторвать Украину, что без Украины Россия уже никогда не будет великой державой. Они планомерно этим занимались. При Обаме Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем, говорила о том, что США никогда не допустят возрождения нечто вроде Советского Союза и объединения Украины, Белоруссии и России. Так что это их давняя политическая, стратегическая цель», – сказал Рогулев в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой».

Он убежден, что американцы будут продолжать пытаться использовать Украину до тех пор, пока этот инструмент «позволяет им достигать своих целей», но рано или поздно «все стороны окажутся за столом переговоров», чего не исключил на днях глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

«Это в закрытом виде обсуждается на разных уровнях в США. Но Марк Милли не принимает решений, он может свое мнение демонстрировать, все решения принимаются на политическом уровне. Военные США лучше гражданских понимают соотношение вооруженных сил России в целом, российского ВПК и Украины.

Они также понимают, что Россия является ведущей ядерной державой в мире. И они понимают, что любой конфликт, если его не контролировать, чреват неконтролируемой эскалацией. Это мы, в частности, наблюдаем сейчас», – подчеркнул американист.

По его словам, США не столько зарабатывают на украинском конфликте, сколько стоят у печатного станка.

«Они зарабатывают на мировой торговле, своих финансовых институтах, в силу того, что доллар пока что сохраняет статус мировой резервной валюты, в которой осуществляется большая часть международных сделок. Поэтому, в принципе, расходы находятся под их контролем. Нужно увеличить расходы – они увеличивают, нужно уменьшать – уменьшают. Но говорить о том, что это бездонная бочка, и что печатный станок может работать без остановки, конечно, нельзя. Американцы, как и любой представитель Запада, всегда стараются мыслить рационально. Каждое усилие стоит денег. Когда эти усилия начинают стоить слишком много, тут возникает масса вопросов. Потому что есть и другие цели, на которые можно деньги потратить», – резюмировал Рогулев.