30.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Косово, Политика, Сербия
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США не удалось заставить Белград признать независимость Косово


Сделка, подписанная президентом Сербии Александром Вучичем по Косово в Вашингтоне, не приведет к международному признанию независимости этой провинции.

Об этом с сожалением пишет для Аль-Джазиры писатель
Дениджал Джегич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соглашение не инициирует каких-либо существенных политических изменений. Белград по-прежнему отказывается признать независимость Косово с албанским большинством и заявляет, что оно является частью Сербии. Этот статус-кво не оспаривается в сделке Трампа. В соответствии с этим соглашением Сербия соглашается приостановить свою кампанию по отговариванию других государств от признания Косово – но только на год.

Взамен Косово соглашается воздерживаться от подачи заявлений о приеме в члены международных организаций. Это затрудняет дальнейшую интеграцию Косово в международное сообщество», – пишет Джегич.

Он считает, что это «поверхностное экономическое соглашение» имело главной целью вынудить Сербию и Косово открыть свои посольства в Иерусалиме. Они стали первыми европейскими странами, сделавшими это.

Однако мусульманское Косово тем самым «нанесло удар в спину палестинскому народу», считает Джегич, и осложнило свои отношения с арабским миром.


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