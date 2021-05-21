США не удастся внедриться в «Северный поток-2», чтобы разрушить его изнутри

21.05.2021, Москва, Елена Острякова

США отказались от ввода санкций против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2, потому что хотят войти в ее состав и развалить проект изнутри, использовав тактику гринмейла, которую в прошлом широко использовал блогер-уголовник Алексей Навальный против крупных российских корпораций.

Об этом в своем телеграмм-канале написал политолог Максим Жаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Ответ на вопрос, зачем Белый дом так неожиданно вильнул хвостом перед Nord Stream 2 AG и пока не стал вводить против нее санкции. Передача контроля над «СП-2» в руки немецких компаний – это план-минимум Вашингтона. А план-максимум — это гринмейл против проекта со стороны одного из акционеров в интересах США. Посмотрим, удастся ли провернуть этот план ещё до выборов в Бундестаг», – написал Жаров.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает такую версию конспирологической.

«Это фантастическая история. США заблокировали в принципе продажу каких-либо долей в компании-операторе. Неформально, но, тем нее менее. «Газпром» планировал изначально 50% акций компании-оператора продать европейским партнерам. Составили предварительное соглашение о покупке пятью компаниями по 10%, и эти деньги «Газпром» вкладывает в строительство. Но нужно было получить заключение антимонопольных служб всех стран, где у этих компаний есть бизнес. Все выдали, кроме Польши. Она эту сделку заблокировала, сказав, что она навредит конкурентной среде на рынке газа Польши. Поэтому сейчас 100% акций принадлежит «Газпрому», но под залог этих акций «Газпром» у этих пяти компаний взял кредиты. Это прошло, хотя Польша подала в суд. Так у кого американцы собираются купить акции? У «Газпрома?». Конечно, он им не продаст. Может, 10% продаст, но такой пакет никто не купит. Тем более, что это действие политическое, а подобные сделки могут совершать только коммерческие компании. Ни одна коммерческая американская компания за это не возьмется. А если возьмется, то не будет вставлять палки в колеса изнутри и заниматься политической деятельностью», – сказал Юшков интервью youtube-каналу PolitWera.