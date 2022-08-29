США не верят Украине и берут под полный контроль поставки оружия – генерал ВСУ

США не доверяют украинскому Минобороны и берут под свой полный контроль доставку оружия, которое они передают ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает коррреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению Кривоноса, об этом свидетельствует тот факт, что снабжение Украины в США назвали спецоперацией, ответственным за которую будет отдельный американский генерал.

«Показывается системность по предоставлению помощи Украине в войне против России. И это не просто назначение какого-то там генерала или какого-то вообще руководителя, это показывает, что они создают штаб, который непосредственно будет полностью контролировать и предоставление материально-технической помощи, и обучение наших военных при помощи американских военных и других, из других стран. Это показывает, что американцы стали обращать на это внимание более системно и наращивают возможности. Для нас это очень хорошо. Самое главное, что теперь значительно сократится время по поступлению американской помощи от границы к нашим войскам, потому что американцы возьмут это на жесткий контроль. Не будут больше давать это на откуп нашему Министерству обороны, которое очень часто допускает большие ошибки», – заявил Кривонос.