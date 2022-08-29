США не верят Украине и берут под полный контроль поставки оружия – генерал ВСУ

29.08.2022  14:20 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 114
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина
Новости Украины

США не доверяют украинскому Минобороны и берут под свой полный контроль доставку оружия, которое они передают ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает коррреспондент «ПолитНавигатора».

США не доверяют украинскому Минобороны и берут под свой полный контроль доставку оружия, которое...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Кривоноса, об этом свидетельствует тот факт, что снабжение Украины в США назвали спецоперацией, ответственным за которую будет отдельный американский генерал.

«Показывается системность по предоставлению помощи Украине в войне против России. И это не просто назначение какого-то там генерала или какого-то вообще руководителя, это показывает, что они создают штаб, который непосредственно будет полностью контролировать и предоставление материально-технической помощи, и обучение наших военных при помощи американских военных и других, из других стран. Это показывает, что американцы стали обращать на это внимание более системно и наращивают возможности. Для нас это очень хорошо. Самое главное, что теперь значительно сократится время по поступлению американской помощи от границы к нашим войскам, потому что американцы возьмут это на жесткий контроль. Не будут больше давать это на откуп нашему Министерству обороны, которое очень часто допускает большие ошибки», – заявил Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть