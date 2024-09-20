США не видят военного смысла давать Украине ракеты для дальнобойных ударов по России – Луценко

Западные партнеры требуют от Украины объяснить, как дальнобойные удары могут повлиять на ход войны. Нынешнее вооружение, переданное ВСУ, уже достает как минимум на 300 километров, но боевые самолеты, разносящие позиции украинских войск, стоят дальше радиуса поражения.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил служивший в ВСУ экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они говорят: «Окей, вы хотите, чтобы мы вам дали разрешение на 150 километров вглубь России?». – Говорят: «Дайте больше, потому что там объекты, с которых взлетают самолеты». – Покажите нам ваши цели. Им показывают эти цели, они говорят: «Смотрите, по данным разведки, которые знаем и мы, и вы, на этих аэродромах все российские самолеты выведены за 300 километров. Там остались только «грачи», которые не запускают УАБы. Все остальное взлетает с дальних аэродромов и, имея большое полетное расстояние, подлетает ближе, запускает УАБы и возвращается назад. ATACMS на это расстояние не ударят. Покажите нам объекты, которые повлияют на ход войны», – сказал политик.

«То есть степень эскалации с Россией на дальние ракеты, которые будут лететь на территорию Российской Федерации, достаточно высокая. Путин угрожает чем угодно. Если вчера видели, то в Норвегии объявили о резком всплеске радиационного фона, который возникает при расконсервировании там ядерных ракет. Скорее всего, это пугалка, но серьезные страны по серьезному к этому относятся. Нельзя забывать, что Россия – ядерная страна. И они говорят: «Хорошо, мы понимаем, на что мы идем, но покажите ради чего», – заявил Луценко.