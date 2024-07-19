США не заложили военную помощь Украине в бюджет следующего года

Елена Острякова.  
19.07.2024 15:00
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, США, Украина, Финансы


Финансовая помощь Украине не заложена в бюджет США на 2025 год.
Об этом в интервью журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Финансовая помощь Украине не заложена в бюджет США на 2025 год. Об этом в...

«Могу вам открыть страшную тайну. В американском бюджете на следующий год нет денег на войну в Украине. Они не запланированы. Поэтому они будут останавливать это дело. Это почти решенный вопрос. Вопрос, удастся ли принудить Украину и Россию», – сказал Арестович.

Он оказался в курсе и планов президента США Джо Байдена.

«У Байдена план такой. Мы до ноября останавливаемся, и он записывает себе в крупные достижения «мы остановили Путина». Путин ему подыгрывает по информации, которая есть у меня. Он говорит: давайте дедушке потрафим, в ответ получим определенные преференции», – сказал Арестович.

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