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Украина давно использует свое вооружение для ударов вглубь территорий России, и для этого ей не нужно разрешение США.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил бывший спикер украинского Генштаба Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Селезнева, запрет со стороны «западных партнеров» существует только на удары американским оружием, но не касается украинского. Однако он умолчал, что вся начинка для украинских БПЛА и ракет предоставляется Западом. Кроме того, для ВСУ передаётся вся развединформация и предоставляются системы наведения.

«Очевидно, что наши западные партнеры никогда нам не запрещали использовать именно отечественное оружие для нанесения ударов, в том числе на территории Российской Федерации. Потому что это очевидно – Российская Федерация является страной-агрессором, и нам важно максимально снизить боевой потенциал российских оккупантов. Потому мы вправе использовать любые силы, ресурсы и возможности, чтобы наносить удары в глубине российской территории. Единственное исключение со стороны партнеров – они настаивают на том, чтобы мы не использовали то оружие, которое мы получаем от них в рамках военно-технического сотрудничества, а все остальное – это обычная устоявшаяся практика, и мы не впервые сталкиваемся с тем, что происходят хлопки на территории Российской Федерации время от времени, но очевидно, что Украина, как ответственный партнер никогда не использует для создания хлопков оружие, которое мы получаем от наших западных партнеров», – утверждал Селезнев.