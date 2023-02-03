США не заставят Китай отказаться от торговли с Россией – эксперт

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Из-за экономического давления Запада многие китайские компании сократили сотрудничество с Россией, однако полностью прерывать связи с Москвой не станут.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский либеральный политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Торговый оборот Китая с США примерно в три раза больше [чем с Россией], и профицит в пользу Китая. Именно этим и будут пугать, потому что китайские компании, особенно частные, крайне заинтересованы в сохранении позиций на американском рынке. И их могут прижать, если они продолжат работать с Россией. Эту логику китайские компании понимают, и поэтому стараются особо не отсвечивать на российском рынке. Делают, но скромно, тихо, без помпы», – сказал политолог.

Однако он напомнил, что ряд китайских компаний, в том числе «Huawei», стали хорошим примером для остальных, что не стоит поддаваться заокеанскому шантажу.

«Их несколько раз серьёзно макнули, потом вытащили из воды, и потом ещё раз. А сейчас уже пошли совсем по беспределу – «Huawei» отрубили всё, что только можно, объявили шпионами и диверсантами, и они вынуждены работать без американского рынка. Это негативный пример, глядя на который, прочие компании и ведут себя осторожно», – подчеркнул Станкевич.

По мнению эксперта, политическая обстановка также не позволит Пекину пойти на поводу вероятного противника.

«У Китая есть предел, куда он мягко отступает, но сзади стена, и слишком далеко отступить он не может. Китаю предстоит очень важная процедура – Си Цзиньпиня избрали генеральным секретарём, но ему ещё предстоит пройти две сессии, когда его должны избрать главой государства и главой военного совета. И он должен выглядеть сильным лидером, которого не нагнёшь. Я уверен, что Си Цзиньпин покажет себя достойно, он к этому готов. Так что не будут они сильно прогибаться», – резюмировал Станкевич.