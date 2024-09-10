США недовольны курской операцией – Арестович
Администрация президента США Джо Байдена очень недовольна результатами набега на Курскую область, а потому может притормозить поставки некоторых видов оружия .
Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши добрые союзники, которые вовсю обеспечивали переговорный трек, оказались очень недовольны курской операцией. Потому что Кремль заломил руки и сказал, что теперь никаких переговоров, раз так, и вообще всякое такое. А это как раз та группа, которая переговоров очень хочет, это нужно к выборам в США, нужно демонстрировать результаты.
И тут встал вопрос о том, что это недовольство может приобрести конкретную форму. Среди возможных форм нью-йоркские таксисты называли замедление поступления некоторых ключевых видов вооружения и военной техники, например, ракет ПВО, дальнобойных ракет», – сказал Арестович.
«Есть соответствующие заявления: «Не так много у нас ракет АТАКАМС». Или Боррель, глава дипломатии Евросоюза, заявлял, что «мы исчерпались, мы не можем поставлять», и так далее. И, очевидно, какие-то материальные еще, то есть помощь финансовая, которая идет на бюджет, не на военных, а на соцвыплаты и так далее, на реорганизацию экономики и прочее», – подытожил экс-советник ОП.
Спасибо!
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