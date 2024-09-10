США недовольны курской операцией – Арестович

Анатолий Лапин.  
10.09.2024 15:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 753
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, США, Украина


Администрация президента США Джо Байдена очень недовольна результатами набега на Курскую область, а потому может притормозить поставки некоторых видов оружия .

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация президента США Джо Байдена очень недовольна результатами набега на Курскую область, а потому...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Наши добрые союзники, которые вовсю обеспечивали переговорный трек, оказались очень недовольны курской операцией. Потому что Кремль заломил руки и сказал, что теперь никаких переговоров, раз так, и вообще всякое такое. А это как раз та группа, которая переговоров очень хочет, это нужно к выборам в США, нужно демонстрировать результаты.

И тут встал вопрос о том, что это недовольство может приобрести конкретную форму. Среди возможных форм нью-йоркские таксисты называли замедление поступления некоторых ключевых видов вооружения и военной техники, например, ракет ПВО, дальнобойных ракет», – сказал Арестович.

«Есть соответствующие заявления: «Не так много у нас ракет АТАКАМС». Или Боррель, глава дипломатии Евросоюза, заявлял, что «мы исчерпались, мы не можем поставлять», и так далее. И, очевидно, какие-то материальные еще, то есть помощь финансовая, которая идет на бюджет, не на военных, а на соцвыплаты и так далее, на реорганизацию экономики и прочее», – подытожил экс-советник ОП.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть