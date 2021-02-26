США недовольны – Россия получила «ключи от Африки»

26.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Между Россией и Соединенными Штатами разворачивается соперничество за стратегически важный африканский регион.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт полковник Николай Шульгин, давая оценку намерению России построить военном-морской пункт в Судане.

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«Если Россия построит ВМБ в Судане, то она, как и во времена СССР, когда у нее там были базы, сможет контролировать проход кораблей и судов через Красное море. Именно по этому морю и через Суэцкий канал совершается почти десятая часть всех мировых морских грузоперевозок», – говорит Шульгин в комментарии «независимой газете».

Он обращает внимание, что прежний правитель Судана Омар аль-Башир считал этот регион «ключами от Африки».

«Башир долго уговаривал Россию завладеть этими «ключами». И они у России сейчас как бы есть. Хотя ВМБ РФ в Судане существует пока только на бумаге. А вот у оппонентов РФ, как говорится, все схвачено», – – отмечает эксперт.

Он обращает внимание, что в районе Баб-эль-Мандебского пролива, который является кратчайшим путем из Атлантики в Индийский океан, уже сосредоточены военно-морские группировки США и их союзников.

«В порту Джибути базируется 152-е оперативное соединение государств – участников антитеррористической операции: США, Великобритании, ФРГ, Франции, Испании и ряда других стран. А рядом в этой же стране построили свою базу китайцы. А именно Россию и КНР считают в США самыми большими врагами», – подчеркивает Шульгин.

Напомним, что соглашение о строительстве базы Россия подписала с Суданом в конце 2020 года (см. Россия возвращается в Индийский океан – на Красном море появится база ВМФ). Примечательно, что недавно интернет-портал Al-Arab, а также другие суданские СМИ сообщили, что Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) уже почти два месяца пытается убедить Хартрум отказаться от договоренностей с РФ и сотрудничать с Пентагоном.