США негодуют из-за решения большинства ООН по России
Россию после четырехлетнего перерыва вновь избрали членом Совета ООН по правам человека.
За соответствующее решение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», 158 из 193 государств.
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Власти США подвергли критике это голосование. Так, глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон разочарован избранием Китая, России и Кубы избрали в СПЧ, поскольку это «превращает миссию Совета в фарс».
В свою очередь генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в комментарии «Известиям» напомнил, что США сами вышли из СПЧ два года назад.
«Критика с их стороны звучит довольно двусмысленно. Раз они покинули Совет, то почему их должно интересовать, кто там находится и почему там Россия», – недоумевает эксперт.
А замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что США последовательно выходят из тех процессов и организаций, где у них не получается доминировать,
«СПЧ ООН – наглядное тому подтверждение. Причем США долго критикуют данную структуру, потому что она не контролируется Западом, в частности, Вашингтоном, и не отражают американскую повестку дня по этим вопросам. С точки зрения США, Россия, Китай и Иран являются лидерами по нарушению прав человек, а Израиль, например, они защищают, не считая, что оккупация Израилем Палестины является нарушением прав палестинцев.
Или что американские военные интервенции ведут к серьезному нарушению прав человека в тех странах, где они проводят эту политику, например, в Ливии и Ираке. СПЧ ООН подходит к этим вопросам более нейтрально, и американцам это не нравится», – подчеркнул политолог.
Кортунов полагает, что вхождение России в Совет ООН по правам человека означает, что международное сообщество не склонно принимать какую-то одну, навязанную ему версию прав человека.
«Есть много расхождений по этому вопросу. Есть либеральная концепция, согласно которой права человека – это индивидуальные свободы, политические свободы. Есть китайская версия – социалистическая: главное право – это право на работу, на приличную жизнь, а потом уже можно рассуждать о других правах», – сказал гендиректор РСМД.
По его мнению, нынешнее голосование в Генассамблее показало, что международное сообщество «не склонно трактовать эти вопросы в каком-то однозначном виде, отрицая права тех или иных стран на свою собственную интерпретацию».
«Так что возвращение в СПЧ – символический и важный шаг для России», – резюмировал Кортунов.
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