США негодуют из-за решения большинства ООН по России

16.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Россию после четырехлетнего перерыва вновь избрали членом Совета ООН по правам человека.

За соответствующее решение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», 158 из 193 государств.

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Власти США подвергли критике это голосование. Так, глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон разочарован избранием Китая, России и Кубы избрали в СПЧ, поскольку это «превращает миссию Совета в фарс».

В свою очередь генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в комментарии «Известиям» напомнил, что США сами вышли из СПЧ два года назад.

«Критика с их стороны звучит довольно двусмысленно. Раз они покинули Совет, то почему их должно интересовать, кто там находится и почему там Россия», – недоумевает эксперт.

А замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что США последовательно выходят из тех процессов и организаций, где у них не получается доминировать,

«СПЧ ООН – наглядное тому подтверждение. Причем США долго критикуют данную структуру, потому что она не контролируется Западом, в частности, Вашингтоном, и не отражают американскую повестку дня по этим вопросам. С точки зрения США, Россия, Китай и Иран являются лидерами по нарушению прав человек, а Израиль, например, они защищают, не считая, что оккупация Израилем Палестины является нарушением прав палестинцев.

Или что американские военные интервенции ведут к серьезному нарушению прав человека в тех странах, где они проводят эту политику, например, в Ливии и Ираке. СПЧ ООН подходит к этим вопросам более нейтрально, и американцам это не нравится», – подчеркнул политолог.

Кортунов полагает, что вхождение России в Совет ООН по правам человека означает, что международное сообщество не склонно принимать какую-то одну, навязанную ему версию прав человека.

«Есть много расхождений по этому вопросу. Есть либеральная концепция, согласно которой права человека – это индивидуальные свободы, политические свободы. Есть китайская версия – социалистическая: главное право – это право на работу, на приличную жизнь, а потом уже можно рассуждать о других правах», – сказал гендиректор РСМД.

По его мнению, нынешнее голосование в Генассамблее показало, что международное сообщество «не склонно трактовать эти вопросы в каком-то однозначном виде, отрицая права тех или иных стран на свою собственную интерпретацию».

«Так что возвращение в СПЧ – символический и важный шаг для России», – резюмировал Кортунов.