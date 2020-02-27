США незамедлительно вторгнутся в Россию с применением ограниченных ядерных ударов, как только дождутся смуты в РФ – эксперт

27.02.2020, Москва, Владимир Гладков

На предстоящих крупнейших за последние четверть века учениях НАТО в Европе «Защитник-2020» отрабатывается сценарий вторжения в Россию.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сценарий (учений – ред.) таков: условный противник вторгается на территорию Балтии и части Польши и продолжает продвигаться в сторону Калининградской области для того, чтобы обеспечить единое пространство с ней. НАТО мобилизует свои силы и первыми эшелонами войск осуществляет сдерживание наступающего условного противника», – рассказал эксперт.

По словам Сивкова, дальше по сценарию США ускоренными темпами перебрасывают в Европу дивизии двойного базирования. Создается ударно-наступательная группировка, которая проводит контрнаступательную операцию с целью разгрома вторгнувшихся войск условного противника и наступления на его территорию.

«Понятно совершенно, что никакие террористы, инопланетяне, иранцы, корейцы наступать тут (в Европе – ред.) не могут, – подчеркнул эксперт. – Совершенно очевидно, что под противником подразумевается Россия».

Он отметил, что особенность «Защитника-2020» заключается в огромной численности привлекаемого личного состава. И в продолжительности учений, которая составляет практически пять месяцев.

«Отрабатывается вопрос не вторжения на территорию России, которая полностью боеспособна, слажена, которая может ответить не только традиционными вооруженными силами, но и при необходимости применить ядерное оружие.

А для того, чтобы осуществить вторжение в Россию в условиях внутренней смуты. Тогда, когда будут разрушены системы управления вооруженными и стратегическими ядерными силами, и ответного ядерного удара можно будет не ожидать», – объясняет Сивков.

При этом, как считает эксперт, на Западе знают, что «российские солдаты, даже оставшись в Брестской крепости в одиночестве, будут сражаться до конца и положат очень много оккупантов».

Поэтому «для решения этих вопросов» будут применятся принятые на вооружение армии США ядерные боеприпасы сверхмалого калибра в пределах пяти килотонн.