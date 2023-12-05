«США ничего не могут поделать» – экс-аналитик ЦРУ о военных новинках России

Технологические возможности российской армии достигли такого уровня, что США могут уже не надеяться на победу.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Существует явное несоответствие между тем, чего хочет Министерство обороны, что по словам ЦРУ может быть достигнуто, и что реально может Украина на поле боя.

Россия развила возможности своих беспилотных летательных аппаратов до такой степени, что теперь они могут атаковать непосредственно окопавшихся на позициях бойцов. В прошлом им приходилось использовать штурмовые отряды, когда парни бегали по земле, а сейчас им не нужно этого делать», – сказал Джонсон.