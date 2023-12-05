«США ничего не могут поделать» – экс-аналитик ЦРУ о военных новинках России

Вадим Москаленко.  
05.12.2023 20:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Технологические возможности российской армии достигли такого уровня, что США могут уже не надеяться на победу.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Технологические возможности российской армии достигли такого уровня, что США могут уже не надеяться на...

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«Существует явное несоответствие между тем, чего хочет Министерство обороны, что по словам ЦРУ может быть достигнуто, и что реально может Украина на поле боя.

Россия развила возможности своих беспилотных летательных аппаратов до такой степени, что теперь они могут атаковать непосредственно окопавшихся на позициях бойцов. В прошлом им приходилось использовать штурмовые отряды, когда парни бегали по земле, а сейчас им не нужно этого делать», – сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что Украина не сможет победить в этой войне даже при продолжающейся поддержке Запада.

«Поэтому Украина находится в очень опасной ситуации, и США ничего не могут с этим поделать. Нам нужно перестать лгать самим себе – и признать, что возможности Украины продолжать эту войну исчерпаны», – подытожил экс-аналитик ЦРУ.

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