«США никогда не признают РФ страной-террористом» – экс-представитель НАТО остудил пыл Киева

27.07.2022  23:12 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Государственный департамент США не будет признавать Россию страной, спонсирующей терроризм, а будет и дальше поддерживать с ней тесные дипломатические отношения, как бы ни возмущало это Украину.

С таким заявлением в эфире YouTube-канала «Знай 24» выступил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Государственный департамент США не будет признавать Россию страной, спонсирующей терроризм, а будет и дальше...

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«Политики они хитрые, жадные, и совести у них нет. Госпожа Пелоси (Нэнси Пелоси, американский политик, спикер Палаты представителей США – ред.) призвала, чтобы наш Госдеп объявил Россию страной, спонсирующей терроризм, здесь я немножко в теме. Это все равно, что я попрошу вас, чтобы вы объявили, чтобы все журналисты заткнулись и ушли из YouTube. Вы не можете это сделать, потому что это против вас самих.

То же самое Госдеп не может порвать дипломатические отношения, это их работа. Они всегда занимают позицию, чтобы там ни было, что дипломатические отношения, что они дипломаты, они все равно должны вести диалог и о чем-то договариваться», – подчеркнул он.

«Призвать их назвать какую-то страну террористической или страной, которая спонсирует терроризм – это значит порвать дипломатические отношения. Она им говорит: сделайте то, что против вас, против вашей профессиональной этики», – объяснял Табах.

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