США обещают помочь Украине оружием на море, суше и в воздухе

17.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Сенат США утвердил резолюцию, в которой обещает и дальше снабжать Украину оружием, хвалит ее «реформы» и «верховенство права», а также «укрепление демократии».

Об этом говорится в резолюции, тезисы которой были опубликованы в официальном блоге посольства Украины в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сенат…. приветствует прогресс, достигнутый украинской властью в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усиление боеготовности Вооруженных Сил Украины и их совместимость с критериями НАТО.

– Подтверждает неизменную приверженность правительства США поддержке усилий украинской власти в восстановлении территориальной целостности государства, а также предоставлении дополнительных летальных и нелетальных видов помощи для укрепления обороноспособности Украины на земле, в море и воздухе.

– Считает, что укрепление демократии в Украине на протяжении последних пяти лет, ярким примером чего стали недавние президентские выборы и мирный переход власти, должно служить положительным примером для других стран постсоветского пространства», – говорится в резолюции.

Также американские сенаторы порадовались созданию так называемой ПЦУ, которая спустя полгода своего существования разваливается усилиями киевских раскольников.

«Приветствует создание автокефальной Православной Церкви Украины как важной вехи в построении Украине собственного будущего, свободного от российского влияния», – отмечают американские сенаторы.

Посол Украины в США Валерий Чалый, новость о грядущем увольнении которого появилась накануне, в своем блоге пожаловался, что украинские власти не видят его достижений, в отличие от властей США.

«Имеем мощную по содержанию резолюцию Сената США. Яркий пример того, как наши достижения более оцениваются со стороны, чем в родной Украине. Нам есть чем гордиться! У нас есть поддержка стратегического партнера – США. Давайте начнем объективно оценивать как ошибки и надежды, которые не осуществились, так и результаты воли народа, которые невозможно оспорить.

Во время Революции Достоинства и обороны Украины от агрессии России мы заплатили огромную цену, чтобы оторвать Украину от ловушки возвращения к империи в зависимом состоянии. Мы выбрали свой самостоятельный путь. Не свернем с него! В мире обращают внимание на сильных, последовательных, настойчивых и успешных», – написал Чалый.