США обещают Сербии плюшки, заманивая на виселицу

25.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

США продолжают настаивать на том, чтобы Сербия прекратила кампанию по делегитимизации Косово в международном сообществе.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США и специальный представитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер, выступая перед Комитетом по иностранным делам Сената США и Подкомитетом по Европе и сотрудничеству в области региональной безопасности.

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«Посредством кампании, направленной на то, чтобы побудить страны отказаться от признания Косово, и заблокировав его членство в международных организациях, таких как Интерпол, Белград нанес ущерб международному сотрудничеству полиции и нарушил атмосферу компромисса», – сказал Палмер.

Он также добавил, что «нормализация отношений между Белградом и Приштиной является одним из главных приоритетов США».

Палмер также отметил, что США ожидают, что новое правительство в Приштине отменит налоги на сербские товары.

«Мы ожидаем, что новое правительство Косово продемонстрирует свою приверженность общим целям, приостановив действие пошлин, взимаемых с товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины, которые нанесли ущерб международному положению Косово. Следующее правительство должно также разъяснить гражданам Косово важность возвращения к диалогу и переговорам», – сказал Палмер.

Он убежден в том, что президент Александр Вучич готов вести переговоры по такому соглашению.

«После того, как Сербия и Косово предпримут такие шаги, мы готовы изучить с ним варианты, которые помогут ему заручиться поддержкой народа Сербии для нормализации отношений с Косово. Мы будем работать над тем, чтобы помочь обеим сторонам достичь всеобъемлющего соглашения о нормализации», – заключил Палмер.

Одностороннее провозглашение независимости Косова 17 февраля 2008 года изначально под давлением США признали 113 государств-членов ООН. Однако уже в 2009 году начался процесс отзыва признаний. На текущий момент признание уже отозвали 15 государств. К ним может присоединиться еще и Венгрия.