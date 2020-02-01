США обещают содержать Белоруссию вместо России

01.02.2020, Минск, Елена Острякова

Александр Лукашенко, отказавшийся идти на выполнение соглашений по договору о Союзном государстве с Россией и не получивший требуемых скидок на русскую энергоресурсы, может рассчитывать на помощь США – американцы могут полностью обеспечить Белоруссию сырой нефтью.

Об этом сегодня в Минске заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, – обратиться к нам», – сказал Помпео.

Помпео также подчеркнул, что США были одной из первых стран, признавших выход Белоруссии из состава СССР. Америка и сейчас будет поддерживать независимость Минска, подчеркнул госсекретарь.

Накануне визита американского гостя стало известно, что Белоруссия подняла на 6,6% тарифы на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным трубопроводам в Европу.

Для загрузки двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов требуется более 20 млн тонн сырой нефти в год. Россия готова поставлять нефть по цене, составляющей 83% от мировой, но Белоруссия требовала куда больших скидок. При этом Лукашенко заявлял, что будет отстаивать суверенитет Минска, отказываясь от дальнейшей интеграции с РФ в рамках договора о Союзном государстве.

Лукашенко также заявил, что теперь из России в Белоруссию будет поступать всего 30-40% от потребности в нефти. Остальной объем пойдет через прибалтийские порты и через Украину.

Пока реально удалось закупить только 80 тонн норвежской нефти (этого хватает на три дня работы одного из двух белорусских НПЗ) по цене, на 130 долларов превышающей стоимость российской трубопроводной нефти.