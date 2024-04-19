США обещают в считанные дни возобновить накачку Украины оружием, при условии финансирования

Если Конгресс США примет решение возобновить финансовую и военную помощь Украине, то эти поставки возобновятся в течение считанных дней.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Райдер не стал уточнять, что именно войдет в новый транш от США, но подчеркнул, что это будут средства ПВО и артиллерии.

«Как вы знаете, у нас есть очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам перемещать материальные средства очень быстро. Как мы и делали в прошлом, мы можем двигаться в течение нескольких дней.

Опять же, по соображениям оперативной безопасности, я не могу вдаваться в то, как может выглядеть этот пакет помощи в области безопасности, кроме как сказать, что он, конечно же, будет включать в себя важные вещи, средства противовоздушной обороны, артиллерию», – сообщил Райдер.