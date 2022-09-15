США обвиняют Россию в тайном финансировании балканских политиков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С громким «разоблачением» в отношении действий России на Западных Балканах выступил ресурс «Голос Америки».

Сославшись на неназванный источник в администрации США, было заявлено, что черногорская политическая коалиция «Демократический фронт», которая в настоящее время ведет переговоры о формировании нового правительства, и сербский член президиума Боснии и Герцоговины Милорад Додик якобы получили тайны суммы денег от России в рамках усилий Москвы по обретению влияния за рубежом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

При этом источник в администрации США не раскрыл точных сумм, якобы выделенных Додику и Демократическому фронту.

«Разведка отмечает рост этой активности с 2014 года по сегодняшний день. Среди представленных примеров в Боснии перед выборами 2018 года [российский олигарх] Константин Малофеев тайно помогал финансировать президентскую кампанию Милорада Додика», — сказал источник.

Он добавил, что этот пример показывает, что «Россия не выполнила своего обещания инвестировать в экономическое развитие Республики Сербской, а вместо этого способствовала коррупции правящей партии и создала неравные условия для оппозиционных партий».

«Соратники Олега Дерипаски предоставляли средства Демократическому фронту в 2016 году и, вероятно, перед выборами 2018 года через неадекватные контракты и офшоры. В Албании мы видели, что в 2017 году Россия предоставила Демократической партии около полумиллиона долларов через компании, прикрывающие незаконную деятельность», — пишет издание.

Высокопоставленный чиновник администрации США, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что с 2014 года Россия будто бы тайно выплатила более 300 миллионов долларов и планирует выплатить еще сотни миллионов иностранным политическим партиям, чиновникам и политикам в более чем 20 странах мира.

Также было объявлено, что США ожидают, что Россия в ближайшие месяцы все больше будет прибегать к тайному политическому финансированию, чтобы обойти международные санкции и сохранить свое влияние за рубежом.

«Усилия России были попыткой манипулировать демократиями изнутри, русские пытаются отдавать предпочтение определенным политическим партиям и подрывать демократию во всех этих странах», — сказал чиновник.

Он добавил, что Вашингтон рассекретил определенную информацию отчасти из-за того, что в ближайшие месяцы Россия будет «все больше полагаться на средства тайного влияния».

Чиновник также сказал, что секретная информация передается странам, чтобы помочь им противостоять влиянию Москвы. Он добавил, что Вашингтон хочет привлечь всеобщее внимание к угрозе тайного политического финансирования Россией и «дать понять, что существуют меры» для ее устранения.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс не пожелал рассказывать на пресс-конференции детали доклада разведывательного сообщества, но оценил, что якобы вмешательство России в выборы по всему миру также является посягательством на суверенитет.