США объявили, что русские не имеют контроля над Соледаром

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В районе Артемовска (Бахмута) и Содера продолжаются бои, но российским войскам не удалось полностью взять эти города.

С таким утверждением, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время телефонного брифинга выступил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Я скажу вам, что по состоянию на сегодняшнее утро мы не оцениваем, что они [русские] фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке», – сказал чиновник.

По его словам, здесь «ведутся жестокие бои», особенно возле Соледара, где, по оценке США, «контроль над территорией остается противоречивым».

При этом Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Россия якобы столкнулась с рядом проблем, в частности, с боеприпасами, логистикой, боевым духом и истощением сил, и призвала продолжить поддержку Украины.

«Нет сомнений, что в это в интересах нас всех поддерживать Украину как можно больше», – сказала Хейнс, которую цитирует «Голос Америки».