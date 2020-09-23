«США объявили Коломойского террористом за поддержку добробатов» – Палица

23.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинский олигарх, бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский якобы разрушил планы США по затягиванию России на Украину.

Об этом, выступая на съезде близкой к Коломойскому партии «За будущее», заявил ее лидер и соратник олигарха Игорь Палица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Палицы, Коломойский стал невъездным в Штаты и лишился «Приватбанка» по требованию бывшего вице-президента США Джо Байдена.

«Коломойского снимает Порошенко потому, что этого требовала Америка и требовала Россия. И сегодня в пленках Байдена и Порошенко вы прекрасно слышите, если кто-то анализировал или слушал, когда Байден говорит Порошенко: «Когда ты заберешь у Коломойского «Приват» – он заноза в нашей заднице». То есть Коломойский – заноза в заднице американцев. Возникает вопрос, а какая же причина, что он заноза?

А ответ на этот вопрос я знаю, потому что когда снимали Коломойского, а у него сын любит баскетбол, он занимается баскетболом и просил, чтобы он отвез его в Америку, показать эти NBA команды. Сын получил визу, а Коломойскому не дают.

Он обращается к Яценюку, тогда премьер-министру, Яценюк очень сильно дружит с американцами, и говорит: «Арсений Петрович, ну выясните, помогите, почему нет?». И Яценюк при мне ему говорит: «Игорь, ты для них террорист, потому что финансировал добровольческие батальоны, потому что ты пошел работать губернатором, потому что ты начал защищать страну». – «В смысле террорист?». – «Ну вот, террорист», – заявил Палица.

По его мнению, именно США заставили украинскую власть бездействовать, когда проходили захваты административных зданий в Крыму, Донецке и Луганске, потому что хотели как можно сильнее втянуть Россию в конфликт и «задушить» экономическими санкциями. Но сделать это якобы помешал Коломойский, который создал карательные батальоны в Днепропетровске и задушил «Русскую весну» в городе.

«Когда я слышу разговоры Порошенко и Байдена, я понимаю, кто запретил, кто дал возможность, чтобы втянуть Россию в Крым, чтобы она там закрепилась, кто дал команду не освобождать Донецкую обладминистрацию и Луганскую обладминистрацию, чтобы затянуть их сюда. Потому что как только Россия в Крыму провела референдум о том, что Крым присоединяется к России, в тот же день США ввели санкции против России, в тот же день закрылись экономические рынки для России, финансовые рынки для России.

Сегодня Европа везет газ из Америки, а не покупает в России, Украина покупала при Порошенко уголь из Америки, вместо того, чтобы брать свой. Нас просто использовали. Использовали продажность наших чиновников, использовали дурость России, что она полезла в эту ситуацию, в эту провокацию, их амбиции большого имперского государства использовали…

Так вот, Крым захватили, Донецк, Луганск и хотели двигаться дальше, а в Днепропетровске появился Коломойский. Таруту местного в первый же день выгнали из администрации, потом выгнали из его офиса, и он не смог ничего защитить. А Коломойский защитил, он поломал план каких-то игроков больших того, чтобы Россия остановилась не в Донецке и Луганске, а остановилась под Киевом, чтобы уже качественно залезла в Украину для того, чтобы полностью сказать, что «вот он, русский медведь, посмотрите, какой он страшный».

Он поломал большие планы, потому Коломойский плохой, поэтому все СМИ Сороса и международных организаций работали против Коломойского и работают, поэтому у него забрали банк, поэтому он не может сегодня выехать с территории Украины, потому что ФБР придумало какое-то дело, которое ничем вообще не подтверждено», – сказал Палица.